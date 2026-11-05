Chef Italiano se Niega a Ponerle Piña a la Pizza y lo Despiden

Un chef italiano fue despedido de un restaurante de Brisbane, Australia, después de negarse a cumplir una instrucción de sus superiores: preparar pizzas de jamón con piña para los invitados de un evento. Davide Tamburella consideraba que incluir esta fruta en el platillo era un insulto a su cultura y se negó a hacerlo por tercera ocasión en cuatro años.

La negativa fue uno de los motivos del conflicto con la gerencia, que también manifestó inconformidad por su comportamiento, el uso de lenguaje soez y su manera de comunicarse con sus compañeros. Dos semanas después de una reunión en la que se abordaron estas quejas, Tamburella perdió su empleo en mayo.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Trabajo Justo de Australia, publicado en mayo, el cocinero había rechazado anteriormente preparar pizzas con piña. Incluso, en una ocasión pidió a su jefe que investigara la importancia que tiene para los italianos no utilizar esta fruta como ingrediente. El chef sostenía que no tenía por qué cumplir instrucciones que consideraba ofensivas para su cultura.

La controversia ocurrió en Queensland, estado australiano que concentra toda la producción comercial de piña del país. La región también alberga The Big Pineapple, una réplica de fibra de vidrio de 16 metros de altura que se ha convertido en un atractivo turístico local.

¿Por qué cerró el restaurante donde trabajaba el chef italiano?

Tamburella trabajaba en La Costa, un establecimiento ubicado en el barrio de Fortitude Valley que cerró definitivamente en julio de 2026. Su propietario, Elliot Ingram, explicó que el negocio terminó sus operaciones debido al vencimiento del contrato de alquiler y los elevados costos operativos.

Después de ser despedido, el chef acudió a la Comisión de Trabajo Justo para reclamar por despido improcedente. Sin embargo, perdió el caso porque presentó su solicitud fuera del plazo establecido.

Además de quedarse sin empleo, Tamburella perdió la posibilidad de que el restaurante patrocinara su visa para obtener la residencia permanente en Australia, un trámite que se canceló tras su salida.

Actualmente trabaja en otro restaurante de Brisbane, cuyo menú no incluye pizza con piña.

Con información de EFE y AFP