Internacional

Aviones Escoltados por Cazas y Vuelos Desviados: ¿Qué Pasa en Europa?

Más de 20 vuelos comerciales han recibido alertas de bomba en las últimas horas causando preocupación y temor entre pasajeros

Aviones Escoltados por Cazas y Vuelos Desviados: ¿Qué Pasa en Europa?Un avión de Finnair tras haber sido escoltado de forma segura hasta su aterrizaje programado en Roma por aviones de la Fuerza Aérea Italiana. Foto: Reuters

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