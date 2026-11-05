Juez de Florida Niega Habeas Corpus a Inés "N", Exconductora de Televisión Detenida en EUA

Un juez federal de Florida negó el recurso de habeas corpus presentado por la exconductora de televisión Inés "N", con el que buscaba impugnar su detención en Estados Unidos y obtener su liberación. La resolución establece que la conductora tiene nacionalidad mexicana y española, e ingresó a territorio estadounidense sin pasar por una inspección migratoria en julio de 2021.

El juez Jeffrey T. Kuntz, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, emitió la resolución el 5 de noviembre de 2026. En el documento determinó que la petición no podía prosperar porque Gómez Mont todavía no había solicitado una audiencia para revisar las condiciones de su detención y pedir una fianza.

De acuerdo con el expediente, la conductora fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 30 de octubre de 2026. Tres días después, el 3 de noviembre, recibió una notificación para comparecer ante las autoridades migratorias, en la que se le señaló como inadmisible por haber ingresado sin inspección y no contar con los documentos requeridos.

La resolución señala que Inés "N" debe ser detenida bajo el apartado 1226(a) de la legislación migratoria estadounidense, por lo que tiene derecho a solicitar una audiencia de fianza. Las autoridades que respondieron a la demanda no objetaron ese derecho y estuvieron de acuerdo en que puede pedir la revisión de su custodia.

Sin embargo, el juez puntualizó que corresponde a la propia Inés "N" solicitar esa audiencia. Por ello, consideró que no había fundamento para reclamar ante la corte federal que las autoridades no habían realizado una revisión de su detención, pues todavía no había iniciado ese procedimiento.

El caso también tiene implicaciones judiciales en México. El pasado 2 de noviembre, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que Inés “N” cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes, todas emitidas por jueces federales.

Una de ellas fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos corresponden a presuntos delitos de defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la exconductora presuntamente habría recibido recursos de procedencia ilícita mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos, a través de empresas que simulaban operaciones.

La Fiscalía también señaló que habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que presuntamente omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

La investigación está relacionada con contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos vinculados con el órgano responsable de los Centros Penitenciarios Federales.

La FGR informó que desde septiembre de 2025 solicitó a Estados Unidos la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición y que, en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense, integró la petición formal correspondiente.

La dependencia agregó que, si las autoridades estadounidenses determinan su deportación, ejecutará las órdenes de aprehensión a su llegada a México.

PT