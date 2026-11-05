Internacional

Vladimir Putin Condecora a Carolina Gaspar, Directora de Casa de Cultura en Puebla

La mexicana recibió la Medalla Pushkin en una ceremonia en el Kremlin

Putin Condecora a Carolina Gaspar, Directora de Casa de Cultura México-Rusia en PueblaFoto: X @EmbRusiaMexico
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