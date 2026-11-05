Vladimir Putin Condecora a Carolina Gaspar, Directora de Casa de Cultura en Puebla

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, entregó la Medalla Pushkin a Carolina Gaspar Ramírez, directora de la Casa de Cultura México-Rusia (CCMR), con sede en Puebla, en reconocimiento a su labor para preservar y difundir la cultura rusa fuera de ese país.

La condecoración fue otorgada este miércoles 4 de noviembre de 2026, durante una ceremonia de entrega de distinciones estatales realizada en el Kremlin, en Moscú.

De acuerdo con la Embajada de Rusia en México, la Medalla Pushkin reconoce a personas que contribuyen a preservar y promover la cultura rusa en el extranjero. Durante el acto, Putin destacó el trabajo de quienes fortalecen los vínculos culturales y humanitarios entre Rusia y otras naciones.

“La cultura, las tradiciones y los valores de Rusia unen a numerosas personas en todo el mundo, y valoramos enormemente los esfuerzos de quienes buscan fortalecer los vínculos humanitarios, empresariales y humanos con nuestro país”, expresó el mandatario.

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Por su parte, Carolina Gaspar Ramírez agradeció al Gobierno y al pueblo ruso por la distinción. También manifestó que continuará trabajando para fortalecer la relación de amistad y cooperación entre México y Rusia.

“Como mexicana que siente un profundo respeto por Rusia, su historia y su cultura, llevaré esta medalla con orgullo”, dijo durante su mensaje de agradecimiento.

Carolina Gaspar Ramírez dirige la CCMR, institución establecida en Puebla que promueve actividades de intercambio cultural, artístico, académico y educativo entre ambos países.

Su labor también comprende la colaboración con instituciones gubernamentales y educativas de Puebla para impulsar proyectos de cooperación bilateral.

En marzo de 2025, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de Puebla firmó un convenio de colaboración con la Casa de Cultura México-Rusia para desarrollar proyectos culturales, económicos, educativos, científicos y de innovación tecnológica.

Con la Medalla Pushkin, el Gobierno ruso reconoció el trabajo de Gaspar Ramírez en la promoción de su cultura fuera de Rusia. La distinción también la incorpora al grupo de mexicanos que han recibido este reconocimiento.

PT