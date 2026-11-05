Seguridad

Encuentran a Hombre Sin Vida Dentro de Carnicería en Monterrey

Las autoridades ya investigan las condiciones en las que falleció el hombre que presentaba al menos un balazo

Investigan muerte de hombre en carnicería en colonia Topo ChicoPolicías, peritos y agentes de investigación acordonaron la carnicería para realizar las indagatorias. Foto: N+

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