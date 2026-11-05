Encuentran a Hombre Sin Vida Dentro de Carnicería en Monterrey

Autoridades ministeriales investigan la muerte de un hombre que fue encontrado al interior de una carnicería ubicada en la colonia Topo Chico, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El hallazgo se registró sobre la calle Terán, cerca del cruce con Iturbide, donde familiares acudieron a revisar el establecimiento tras percatarse de que el negocio llevaba un par de días cerrado al público sin tener noticias del propietario.

Al ingresar al inmueble, allegados localizaron el cuerpo del hombre, identificado como Víctor Hugo Garza Treviño, de 45 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza.

Elementos de la Policía de Monterrey y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acordonaron la zona, mientras que peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) recabaron los indicios en la escena.

La principal línea de investigación de las autoridades estatales apunta a un presunto suicidio. El cuerpo ya fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la autopsia de ley y determinar las condiciones en las que ocurrió el fallecimiento.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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