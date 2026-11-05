Medio Ambiente

Lechuza de Campanario de Dos Meses de Edad Fue Rescatada en la Ciudad de Puebla

El ejemplar se encontraba en la caseta de una empresa ubicada sobre el Boulevard Carlos Camacho Espíritu, al sur de la capital poblana

Rescate Lechuza de Campanario Entrega Profepa Boulevard Carlos Camacho Espíritu PueblaLa lechuza fue entregada a la PROFEPA. Foto: Facebook Secretaría de Medio Ambiente

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Lechuza de campanario rescatada en Puebla necesita atención especializada. Las autoridades piden reportar más avistamientos. Infórmate sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+