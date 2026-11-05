Lechuza de Campanario de Dos Meses de Edad Fue Rescatada en la Ciudad de Puebla

Una cría de lechuza de campanario de apenas 56 días de edad fue rescatada de la caseta de una empresa ubicada sobre el boulevard Carlos Camacho Espíritu en la capital poblana.

Fueron elementos de la Secretaría de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puebla quienes recibieron el reporte y acudieron hasta el sur de la ciudad para poner a salvo al ejemplar.

Ya que por su edad, aunque goza de buena salud necesita recibir atención especializada, los funcionarios municipales decidieron entregar el ave a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

De acuerdo con la dependencia, al tratarse de una cría, es probable que haya más ejemplares de lechuza de campanario en la zona, por lo que en caso de verlas se deben reportar inmediatamente.

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Las autoridades recordaron que ante la presencia de ejemplares de fauna silvestre, es importante no manipularlos y solicitar orientación a las instancias ambientales correspondientes.

Con información de N+

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