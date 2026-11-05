Reportan Presencia de Osos, Jaguares y Tigrillos en la Sierra de Ciudad Victoria, Tamaulipas

La presencia de osos, jaguares y tigrillos en rutas de senderismo de la sierra de Victoria encendió las alertas de Protección Civil. A esto se suman los extravíos y accidentes de excursionistas que ingresan sin equipo ni preparación, informó la dependencia municipal.

Luego de que se ha reportado la presencia de osos y algunos felinos en la sierra de Victoria, y que se ha rescatado a algunas personas que realizaban senderismo, Protección Civil emitió algunas recomendaciones a quienes gustan de visitar las montañas.

'En lo que va del 2026 se han tenido que proporcionar por lo menos cuatro servicios de auxilio a senderistas, personas que se han quedado varadas en algún punto de la sierra y algunos que se quedan varados porque van ya tarde', Juan Perales Jaramillo, Coordinador Protección Civil Victoria.

Ante los riesgos, Protección Civil recomienda no aventurarse en solitario y buscar el acompañamiento de guías que conozcan los caminos. También pide llevar suficiente agua, lámparas y equipo adecuado, avisar a familiares sobre la ruta y evitar caminatas cuando esté por oscurecer.



