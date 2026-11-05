Medio Ambiente

Reportan Presencia de Osos, Jaguares y Tigrillos en la Sierra de Ciudad Victoria, Tamaulipas

Ante los riesgos, Protección Civil recomienda no aventurarse en solitario y buscar el acompañamiento de guías que conozcan los caminos

Reportan Presencia de Osos, Jaguares y Tigrillos en la Sierra de Ciudad Victoria, TamaulipasReportan Presencia de Osos, Jaguares y Tigrillos en la Sierra de Ciudad Victoria. Foto: N+

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Protección Civil advierte: presencia de osos y felinos en la sierra de Victoria. No improvises, lleva equipo adecuado y guía.

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