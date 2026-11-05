Motociclista Muere al Derrapar en Carretera a Saltillo en Santa Catarina, NL

Un motociclista perdió la vida luego de circular a exceso de velocidad y terminar derrapando su vehículo ligero en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

El hecho se reportó poco antes de las cuatro de la mañana sobre la carretera que conduce de la ciudad de Monterrey a Saltillo, a la altura del cruce con Callejón del Mármol, frente a la colonia Unión del Noreste.

En la zona reportaban la presencia de una persona inconsciente junto a una motocicleta. A la llegada de personal de Protección Civil Jaguares de Santa Catarina confirmaron el hecho vial y que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue asegurada por autoridades municipales, mientras esperaban la llegada de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El ahora fallecido vestía pantalón de mezclilla azul, cinto en color café, chamarra de cuero color azul con blanco, una playera negra color azul y calzado en color negro. Familiares identificaron a la víctima como Ismael Reséndiz, de aproximadamente 50 años de edad, quien vivía cerca de la zona del percance mortal.

La motocicleta quedó en una zona baldía junto a la carretera. En el sitio no se estableció aún si el conductor del vehículo ligero recibió un cerrón o simplemente derrapó por el exceso de velocidad con el que circulaba en esta vía de comunicación.

La vía a Saltillo colapsó durante toda la hora pico matutina, mientras las autoridades realizaban las maniobras necesarias para retirar el vehículo y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo del motociclista fallecido.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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