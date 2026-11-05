Accidentes

Motociclista Muere al Derrapar en Carretera a Saltillo en Santa Catarina, NL

Aparentemente el conductor conducía a exceso de velocidad cuando ocurrió el accidente frente a la colonia Unión del Noreste

Muere motociclista al derrapar en carretera a Saltillo en Santa CatarinaLa vialidad se vio afectada tras el accidente. Foto: N+

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