Accidentes

Muere Adulto Mayor en el Incendio de su Casa en San Pedro, Coahuila

El accidente registrado en la colonia Las Américas presuntamente fue provocado por una chimenea encendida

El accidente registrado en la colonia Las Américas presuntamente fue provocado por una chimenea encendidaEl hombre de 77 años acostumbraba atrancar las puertas por dentro como medida de protección ante posibles robos. Foto: Protección Civil de San Pedro

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El hombre de 77 años acostumbraba atrancar las puertas por dentro como medida de protección ante posibles robos

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