Muere Adulto Mayor en el Incendio de su Casa en San Pedro, Coahuila

Un adulto mayor de 77 años perdió la vida luego de registrarse un incendio al interior de su vivienda, ubicada sobre la avenida Novena, en la colonia Las Américas. La víctima fue identificada como José Antonio Martínez, quien habitaba solo en el domicilio donde ocurrió el siniestro.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego habría sido provocado por una chimenea que se encontraba encendida al interior de la finca, lo que presuntamente originó las llamas que rápidamente se extendieron por el inmueble. El reporte de emergencia ingresó a través del sistema 911 y Bomberos Municipales respondieron al llamado en tan solo tres minutos.

Al llegar al lugar, los elementos se encontraron con el acceso bloqueado, debido a que el hombre acostumbraba atrancar las puertas por dentro como medida de protección ante posibles robos. Ante la urgencia de ingresar para controlar la situación, los bomberos tuvieron que derribar una de las paredes de la vivienda y así poder acceder al inmueble y sofocar las llamas; sin embargo, el fuego ya había consumido gran parte de la propiedad.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) acudió al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se llevarán a cabo los procedimientos legales correspondientes.