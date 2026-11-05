Fuerte Accidente en la México-Toluca Hoy Deja Pasajeros Heridos: Así Fue el Choque de Autobús
De acuerdo con los reportes, el vehículo con varios pasajeros a bordo, entre ellos niños, se habría quedado sin frenos
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Un accidente en la autopista México-Toluca, en el kilómetro 25, en el que se vio involucrado un autobús de pasajeros, dejó al menos 18 personas lesionadas, entre ellas niños.
De acuerdo con el reporte de N+, el camión de la Ruta 4 con destino final a Metro Tacubaya se habría quedado sin frenos y chocó contra un muro de la autopista.
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Las autoridades informaron que de las 18 personas lesionadas, dos son menores de edad.
Al sitio llegaron bomberos y elementos de Protección Civil de la alcaldía Cuajimalpa, además de paramédicos para atender a las personas que resultaron heridas.
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) informó que fueron cinco las personas lesionadas; dos de ellas fueron trasladadas al Hospital General Dr. Enrique Cabrera del IMSS Bienestar.
La vía se vio severamente afectada tras el incidente, debido a que la circulación se redujo a un carril en dirección a la Ciudad de México, cerca de la caseta.
A través de X, la Guardia Nacional reportó el cierre parcial de circulación a la altura del Km 024+750, de la carretera México - Constituyentes La Marquesa, con dirección a Toluca, en el Estado de México.
Pasajeros de la unidad acusaron que el conductor venía a exceso de velocidad y que, luego del incidente, el conductor se bajó de la unidad y huyó.
Algunos de los pasajeros tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales de la zona.
TLS