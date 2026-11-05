Accidentes

Fuerte Accidente en la México-Toluca Hoy Deja Pasajeros Heridos: Así Fue el Choque de Autobús

De acuerdo con los reportes, el vehículo con varios pasajeros a bordo, entre ellos niños, se habría quedado sin frenos

Autobús de pasajeros chocó este jueves en la México-TolucaAutobús de pasajeros chocó este jueves en la México-Toluca. Foto: N+

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