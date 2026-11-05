Movilidad

Bloqueo en la Autopista Chamapa-Lechería Hoy: Recolectores Cierran la Circulación hacia Toluca

Alrededor de 80 trabajadores del servicio de limpia denuncian presuntas extorsiones

Recolectores de basura cierran circulación en la Chamapa-LecheríaRecolectores de basura cierran la circulación en la Chamapa-Lechería. Foto: N+

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