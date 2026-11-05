Bloqueo en la Autopista Chamapa-Lechería Hoy: Recolectores Cierran la Circulación hacia Toluca

La autopista Chamapa-Lechería registra complicaciones viales este jueves, debido a un bloqueo realizado por recolectores de basura a la altura de Isidro Fabela, en el Estado de México, con dirección hacia Toluca.

La movilización es encabezada por alrededor de 80 trabajadores dedicados a la recolección de residuos, quienes denuncian ser víctimas de presuntos actos de extorsión, cobro de piso y abuso de autoridad por parte de algunos elementos de la policía.

Los manifestantes colocaron lonas en las que exhiben nombres, fotografías y números de placas de las patrullas de los uniformados a quienes señalan por estos hechos. De acuerdo con sus declaraciones, las irregularidades se han presentado desde hace varios meses.

Como parte de la protesta, los recolectores de basura mantienen afectada la circulación vehicular en dirección a Toluca. Sin embargo, durante la mañana permitieron el paso de automovilistas mediante la apertura de un carril, por lo que algunos vehículos avanzaban a vuelta de rueda.

Entre las unidades afectadas se encuentran automóviles particulares, transporte público, vehículos de carga y motociclistas.

FBPT