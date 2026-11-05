Movilidad

Habrá Marcha y Bloqueo en el Centro CDMX: ¿A Qué Hora Inician Protestas de Colectivo y del IPN?

Aquí te damos los detalles sobre las movilizaciones de este jueves en la Ciudad de México

Bloqueo del IPN en Eje Central y JuárezBloqueo de los trabajadores del IPN en Eje Central y Avenida Juárez. Foto: N+

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Atención CDMX: Hoy 5 de noviembre, marchas y bloqueos. Colectivo Vulvas Rebeldes desde las 12:30 y jubilados del IPN desde las 08:00. Infórmate y planea tu ruta.

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Marcha y Bloqueo en Centro de CDMX Hoy 5 de Noviembre: ¿A Qué Hora Inician Protestas de Colectivo y del IPN? | N+