Habrá Marcha y Bloqueo en el Centro CDMX: ¿A Qué Hora Inician Protestas de Colectivo y del IPN?

Toma tus precauciones: La Ciudad de México (CDMX) tendrá varios bloqueos por las movilizaciones de hoy, 5 de noviembre de 2026; aquí te decimos a qué hora es la marcha del colectivo Vulvas Rebeldes y la protesta de los trabajadores jubilados del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Marcha del colectivo Vulvas Rebeldes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó, en su agenda de movilizaciones de hoy, por las afectaciones viales por la marcha denominada “Ruta por la memoria y contra la impunidad” que realizará el colectivo Vulvas Rebeldes a partir de las 12:30 horas desde la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX, en la calle Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, hacia dos puntos de la capital del país:

La Jefatura General de la Policía de Investigación ubicada en Dr. Lavista 139, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

El Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en la Avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, también en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la SSC, el colectivo marchará parar exigir la localización de una joven desaparecida el 5 de noviembre de 2017 en el kilómetro 13.5 de la carretera Picacho-Ajusco, tras asistir al Soul Tech Festival.

Desde las 11:30 horas, el colectivo pegará fichas de búsqueda y posteriormente, a las 12:30 horas, dará inicio con la marcha.

Bloqueos de los trabajadores del IPN

En otros tres puntos de la Ciudad de México, trabajadores jubilados del IPN se manifestaron este jueves para exigir el cumplimiento del pago de prestaciones económicas derivadas de jubilación y defunción para personas pensionadas, jubiladas y familiares de extrabajadores del Instituto Politécnico Nacional, ante el presunto incumplimiento prolongado de dichas obligaciones.

Las movilizaciones iniciaron a las 08:00 horas, con bloqueos en los siguientes puntos:

Eje Central Lázaro Cárdenas y la Avenida Juárez, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Bloqueo de trabajadores jubilados del IPN en Eje Central y Juárez hoy, 5 de noviembre de 2026. Foto: N+

Bloqueo total en los carriles centrales de Circuito Interior la altura de Manuel Carpio, en el Casco de Santo Tomás, con dirección a Chapultepec. Como alternativa vial puedes circular por Avenida Marina Nacional, Avenida Insurgentes o Paseo de la Reforma.

Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja“, del Instituto Politécnico Nacional, ubicada en la Avenida Instituto Politécnico Nacional y Avenida Wilfrido Massieu, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Con información de N+.

RMT