Accidentes

Hombre Resulta Gravemente Herido tras Ser Embestido por Tren en Torreón, Coahuila

El empleado fue trasladado a un hospital de la localidad donde su estado de salud se reporta como delicado.

Hombre Resulta Gravemente Herido tras Ser Embestido por Tren en Torreón, CoahuilaEl trabajador fue embestido por un tren en la colonia Antigua Aceitera. Foto: N+

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