Un trabajador resultó gravemente lesionado luego de ser embestido por el tren mientras realizaba sus labores en la colonia Antigua Aceitera, en la ciudad de Torreón, Coahuila.

El accidente ocurrió la tarde de este lunes, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el lugar. El lesionado fue identificado como Óscar Rafael Luna, de 30 años de edad, quien se encontraba trabajando a un costado de las vías ferroviarias, en el cruce de las calles Luis Reina y 7 de Noviembre. Sin embargo, presuntamente no se percató de que la locomotora se aproximaba por detrás y terminó siendo golpeado en la espalda.

Debido al impacto, el trabajador fue proyectado hacia uno de los costados de las vías, lo que evitó que quedara en la zona central del paso ferroviario. No obstante, sufrió lesiones de consideración que requirieron atención médica inmediata.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tren Embiste a Empleado en Colonia Antigua Aceitera en Torreón, Coahuila

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención especializada. Su estado de salud fue reportado como delicado, por lo que permaneció bajo valoración médica.