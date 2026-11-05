Volcadura de Vehículo sobre Campos de Cultivo en Puebla Deja Tres Lesionados

Se reportó una volcadura de un vehículo en la localidad de Los Ricardos, del municipio poblano de Chalchicomula de Sesma donde viajaban tres personas originarias de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que se saliera de la carretera hacia unos campos de cultivo, movilizando a los cuerpos de emergencias.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas de este miércoles 4 de noviembre de 2026, en inmediaciones de dicho municipio ubicado en la región Valle de Tehuacán.

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Los tres ocupantes provenientes de la CDMX fueron trasladados a un hospital para su atención especializada por parte de personal del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

Al lugar del accidente también llegaron elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla para retirar las unidades y mitigar riesgos para la población.

Con información de N+

GMAZ