Accidentes

Volcadura de Vehículo sobre Campos de Cultivo en Puebla Deja Tres Lesionados

Dentro de la unidad siniestrada en el municipio poblano de Chalchicomula de Sesma viajaban personas originarias de la capital del país

Accidente Volcadura Vehículo Tres Lesionados Los Ricardos Chalchicomula de Sesma PueblaLos tres lesionados son originarios de la CDMX. Foto: X @PCGobPue

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Tres lesionados tras volcadura en Chalchicomula de Sesma. El vehículo salió de la carretera hacia campos de cultivo. Protección Civil y SUMA intervinieron. Infórmate aquí.

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