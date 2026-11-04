Trasladan a Hospital de Puebla a Mujer que Sufrió un Accidente en la Sierra Norte

Una mujer sufrió un aparatoso accidente vial cayendo de su motocicleta en la Sierra Norte de Puebla, por lo que fue internada en el municipio de Huauchinango. Sin embargo necesitaba una atención médica especializada.

Para garantizar atención médica especializada y oportuna, una joven de 21 años fue trasladada por vía aérea desde Huauchinango al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS-Bienestar, en la capital poblana, luego de sufrir un accidente en motocicleta.

De acuerdo con el reporte médico, la paciente permaneció en el Hospital General de Huauchinango tras presentar traumatismo craneoencefálico severo, fractura y otras lesiones que requerían asistencia hospitalaria de alta especialidad.

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Ante la complejidad de sus lesiones, se coordinó el traslado con el equipo aeromédico del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de la Secretaría de Salud, para lograr su asistencia inmediata y oportuna en la capital del estado.

A través de un comunicado, la dependencia refrendó su compromiso de mantener la coordinación de los servicios de salud y el acceso a unidades médicas especializadas para quienes más lo necesitan.

Con información de N+

GMAZ