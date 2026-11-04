Accidentes

Trasladan a Hospital de Puebla a Mujer que Sufrió un Accidente en la Sierra Norte

La víctima se encontraba internada en un nosocomio ubicado en el municipio de Huauchinango luego de haber caído de una motocicleta

Traslado Hospitalario Mujer Accidente Vial Motocicleta Huauchinango Sierra Norte PueblaLa mujer llegó al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS-Bienestar en Puebla. Foto: X @Gob_Puebla

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Tras sufrir un accidente en motocicleta, una mujer fue llevada por aire desde Huauchinango al Hospital de Traumatología en Puebla para recibir atención especializada. Descubre cómo se coordinó su traslado.

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