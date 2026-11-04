Accidentes

Poste de Telefonía Termina Destrozado tras Choque entre Dos Vehículos en Puebla

Protección Civil Municipal realizó labores de control de riesgos, desconexión de baterías y confinamiento de aceite derramado en la Col. Chulavista

Choque entre dos autos deja severos daños materiales en la colonia Chula Vista.Accidente deja severos daños materiales en la colonia Chula Vista. Foto: SSC Puebla

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Accidente entre dos vehículos deja poste de telefonía destrozado y aceite derramado en la colonia Chula Vista, autoridades piden extremar precauciones.

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