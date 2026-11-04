Poste de Telefonía Termina Destrozado tras Choque entre Dos Vehículos en Puebla

Se registró un aparatoso accidente entre dos unidades particulares, que dejó un poste de telefonía fracturado en la Avenida 37 Poniente y 5 Sur de la colonia Chulavista en la ciudad de Puebla.

Uno de los automóviles involucrados chocó contra el poste de madera y lo desprendió de la base, por lo que únicamente se sostenía de los cables.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se movilizaron al sitio y procedieron a acordonar el área para prevenir algún incidente mayor.

Personal de Protección Civil Municipal realizó labores de control de riesgos, desconexión de baterías y confinamiento de aceite derramado.

Además, se solicitó el apoyo de Telmex para retirar el poste afectado; asimismo, paramédicos del Servicio Médico Avanzado (SUMA) arribaron para atender a los lesionados.

Peritos especialistas tomaron conocimiento de los hechos y las evidencias necesarias para esclarecer las causas del accidente y terminar responsabilidades.

Las unidades siniestradas fueron retiradas con apoyo de grúas para poder liberar la Avenida 37 Poniente la cual estaba siendo afectada parcialmente.

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En tanto, la empresa de telefonía continuó con las labores para el retiro y sustitución del poste para prevenir una situación que lamentar.

En el lugar aún se observa rastros de aceite por lo que es importante que se extremen precauciones al transitar por el sitio.

En otro hecho vial, la mañana de este 4 de noviembre se registró un aparatoso choque frontal que dejó al menos cuatro personas lesionadas y graves daños materiales.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Tlaxcala - San Martín Texmelucan, a la altura de la comunidad de San Jorge Tezoquipan, en el municipio de Panotla.

Ambas unidades colisionaron de manera frontal en un impacto que puso en peligro la vida de los tripulantes.

Trascendió que el conductor de la camioneta particular presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol, pues al interior fueron halladas latas de bebidas alcohólicas.

Las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones para deslindar o fincar responsabilidades.

Con información de N+

MCS