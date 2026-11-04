Conductor de Auto a Exceso de Velocidad Provoca Choque Múltiple en la 11 Sur de Puebla

Conductor vehículo color gris impacta al auto que sale proyectado fuera del camino, y posteriormente impacta otro automóvil por alcance en el cruce de la 11 Sur y la 147 Poniente de la Colonia San Ramón en la ciudad de Puebla.

En al automóvil compacto que terminó sobre la banqueta, permanece una mujer atrapada en espera del apoyo de rescatistas y paramédicos de Protección Civil.

El responsable descendió del vehículo, y a l ver la magnitud de los daños, abandonó a su acompañante quien viajaba en el asiento del copiloto y resultó herido.

El saldo es de por lo menos dos personas heridas, y reportan cierre parcial a la circulación sobre la 11 Sur de la capital poblana.

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR