Accidentes

Conductor de Auto a Exceso de Velocidad Provoca Choque Múltiple en la 11 Sur de Puebla

Policías y paramédicos atienden a lesionados por una carambola en la Colonia San Ramón de Puebla

El responsable huyó del lugar del accidente y abandonó a su acompañante.El responsable huyó del lugar del accidente y abandonó a su acompañante. Foto: N+

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Accidente en Puebla: auto a exceso de velocidad impacta varios vehículos en la 11 Sur, dejando como saldo al menos dos heridos.

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