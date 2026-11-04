Video de Fuerte Fuga de Agua en la México-Tacuba: Perforan Tubo y Aparece Fuente en la Avenida

Otra enorme fuga de agua se registró este miércoles en la Ciudad de México (CDMX), luego de que trabajadores perforaron un tubo mientras se hacían reparaciones sobre la Calzada México-Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Debido al hecho, el agua comenzó a brotar con mucha fuerza e incluso los videos captados por N+ FORO mostraron cómo se formó una especie de fuente.

¿Cuál es la zona afectada?

La fuga ocurrió exactamente afuera de la estación Colegio Militar de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, pasando el Circuito Interior, con dirección a Mariano Escobedo.

Debido a la fuerza, el agua prácticamente cayó sobre los tres carriles de la México-Tacuba.

Personal de la CDMX colocó dovelas de plástico y acordonó el área para impedir el paso de más automóviles.

Previamente, tanto carros como motocicletas y bicicletas quedaron completamente mojados al pasar por la zona.

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¿Qué pasó en la México-Tacuba?

Al parecer, mientras se realizaban trabajados de reparación, abrieron una zanja y perforaron un tubo de agua potable.

El líquido entonces salió con gran fuerza e incluso botó parte del asfalto.

Ante ello, se pidió la presencia de personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) para el cierre de la válvula y las reparaciones correspondientes que eviten el desperdicio de más litros de agua.

SPB