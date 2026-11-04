Accidentes

Video de Fuerte Fuga de Agua en la México-Tacuba: Perforan Tubo y Aparece Fuente en la Avenida

El incidente ocasiona afectaciones viales en la calzada, frente a la estación Colegio Militar de la Línea 2 del Metro CDMX

Enorme fuga de agua sobre la Calzada México-Tacuba, CDMX. Foto: N+Enorme fuga de agua sobre la Calzada México-Tacuba, CDMX. Foto: N+

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