Video de Fuerte Fuga de Agua en la México-Tacuba: Perforan Tubo y Aparece Fuente en la Avenida
El incidente ocasiona afectaciones viales en la calzada, frente a la estación Colegio Militar de la Línea 2 del Metro CDMX
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El incidente ocasiona afectaciones viales en la calzada, frente a la estación Colegio Militar de la Línea 2 del Metro CDMX
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Otra enorme fuga de agua se registró este miércoles en la Ciudad de México (CDMX), luego de que trabajadores perforaron un tubo mientras se hacían reparaciones sobre la Calzada México-Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Debido al hecho, el agua comenzó a brotar con mucha fuerza e incluso los videos captados por N+ FORO mostraron cómo se formó una especie de fuente.
La fuga ocurrió exactamente afuera de la estación Colegio Militar de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, pasando el Circuito Interior, con dirección a Mariano Escobedo.
Debido a la fuerza, el agua prácticamente cayó sobre los tres carriles de la México-Tacuba.
Personal de la CDMX colocó dovelas de plástico y acordonó el área para impedir el paso de más automóviles.
Previamente, tanto carros como motocicletas y bicicletas quedaron completamente mojados al pasar por la zona.
Al parecer, mientras se realizaban trabajados de reparación, abrieron una zanja y perforaron un tubo de agua potable.
El líquido entonces salió con gran fuerza e incluso botó parte del asfalto.
Ante ello, se pidió la presencia de personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) para el cierre de la válvula y las reparaciones correspondientes que eviten el desperdicio de más litros de agua.
SPB