Accidentes

Incendian Autobús de Pasajeros en Santiago Miahuatlán, Puebla; Fue Pérdida Total

Bomberos liquidaron las llamas que arrasaron con el vehículo en el cruce de las calles 15 de Mayo y Benito Juárez de la colonia Vista Hermosa

Autobús de pasajeros es consumido por llamas en Santiago Miahuatlán, Puebla.Autobús de pasajeros es consumido por llamas en Puebla. Foto: Facebook Primera Línea

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Autobús de pasajeros quedó en pérdida total tras ser consumido por las llamas en Santiago Miahuatlán, Puebla, autoridades investigan si fue intencional.

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