Incendian Autobús de Pasajeros en Santiago Miahuatlán, Puebla; Fue Pérdida Total

Pérdidas materiales dejó el incendio de un autobús de pasajeros que se encontraba estacionado en las inmediaciones de la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Santiago Miahuatlán en el sureste del estado de Puebla

El siniestro se presentó en el cruce de las calles 15 de Mayo y Benito Juárez, por lo que vecinos de la zona solicitaron auxilio a los servicios de atención a emergencias.

Luego de una intensa labor por parte de los cuerpos de rescate, las llamas fueron apagadas en su totalidad; a pesar de que no se reportaron lesionados por este siniestro, la unidad quedó en pérdida total debido a los severos daños que le provocaron las llamas.

Durante las indagatorias, los afectados aseguraron que este incendio fue provocado de manera intencional, por lo que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes.

En otro hecho, tres personas resultaron lesionadas luego de una carambola que se registró en la Avenida 11 Sur y 145 Poniente de la colonia San Ramón de la ciudad de Puebla.

El responsable manejaba un automóvil deportivo a alta velocidad cuando impactó a otra unidad y la aventó hacia la banqueta, la fuerza hizo que chocara contra otro vehículo que esperaba la luz verde del semáforo.

Luego del percance, el culpable descendió del auto y se dio a la fuga, abandonando a su acompañante mal herido y a las otras personas quienes iban en los carros afectados.

Paramédicos de Protección Civil acudieron a brindar atención médica a los afectados, entre ellos una mujer; afortunadamente no requirieron traslado al hospital.

La circulación se vio afectada con sentido al sur de la capital, por lo que peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a realizar diligencias y remover los vehículos siniestrados.

Se espera que a través de cámaras de vigilancia identifiquen al conductor que provocó el choque.

Con información de N+

MCS