Autopista Arco Norte Presenta Caos Vial en Ambos Sentidos por Volcadura de Tráiler

Un fuerte accidente movilizó a cuerpos de emergencias en la autopista Arco Norte cerca del Km 090+600, un tráiler terminó volcado sobre uno de sus costados por lo que tuvieron que cerrar la vialidad parcialmente.

El operador de la unidad pesada perdió el control al volante cuando transitaba sobre una de las curvas del Libramiento Norte de la Ciudad de México con dirección al estado de Puebla.

La cabina del vehículo terminó fuera de la vialidad y destrozó parte de unos muros de contención, mientras que el resto quedó recostado sobre el pavimento.

Testigos del accidente redujeron su marcha y bajaron para auxiliar al conductor afectado, mientras notificaban al número de emergencias.

Al lugar arribó el personal de Guardia Nacional División Carreteras quien procedió a abanderar la zona para prevenir otro incidente.

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Las autoridades viales cerraron el paso parcialmente en la autopista Arco Norte a la altura del Km 090+600, por lo que rápidamente se registró tráfico lento en ambos sentidos.

La carril hacia Puebla quedó totalmente bloqueado por lo que se tuvo que el personal vial tuvo que realizar labores para descongestionar el tránsito y turnar el paso entre los vehículos.

Se exhorta a los conductores respetar las indicaciones del personal y extremar precauciones si transitarán por la zona.

Se espera el arribo de una grúa para realizar el retiro de la unidad siniestrada y proceder con la limpia de la vialidad para abrir la circulación con normalidad.

Respecto a la salud del conductor del tráiler, hasta el momento no se han dado a conocer detalles.

Con información de N+

MCS