Accidentes

Autopista Arco Norte Presenta Caos Vial en Ambos Sentidos por Volcadura de Tráiler

El accidente se registró cerca del Km 090+600 con dirección a Puebla, personal de emergencias ya se encuentran laborando en la zona

Volcadura de tráiler en el Arco Norte provoca tráfico lento en ambos sentidos.Accidente de tráiler en el Arco Norte provoca tráfico lento en ambos sentidos. Foto: GN

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Accidente en la autopista Arco Norte con dirección a Puebla provoca tráfico lento en ambos sentidos cerca del Km 090+600

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