Seguridad

Detienen en CDMX a Bojun “N”, Presunto Líder de Red de Lavado, y Aseguran más de 43 mdp

También aseguraron droga, cartuchos, vehículos y documentos; la investigación sigue abierta

Detienen con más de 43 mdp a Bojun 'N', Líder de Red de Lavado de Dinero, en la CDMXEl detenido fue asegurado con una cantidad millonaria y relojes de lujo. Foto: SSPC

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