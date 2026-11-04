Detienen en CDMX a Bojun “N”, Presunto Líder de Red de Lavado, y Aseguran más de 43 mdp

Bojun “N”, alias “El Chino”, presunto líder de una red de lavado de dinero, fue detenido en un domicilio de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, donde le aseguraron 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en efectivo, unos 43 millones 720 mil pesos en conjunto.

Junto al dinero había una máquina contadora de billetes y una báscula gramera digital. En el mismo lugar aparecieron teléfonos celulares, documentos, credenciales migratorias, dosis de droga, relojes de alta gama, cartuchos y varios vehículos.

El dinero estaba mezclado entre pesos mexicanos y dólares. Foto: SSPC

Llegar hasta ahí llevó tiempo. Los agentes vigilaron el inmueble, siguieron a quienes lo frecuentaban y reunieron datos de prueba que presentaron ante un juez de control, quien autorizó el cateo.

El detenido tiene 41 años. En China tiene antecedentes penales por falsificación y lavado de dinero —el mecanismo con el que se da apariencia legal a recursos de origen ilícito—, y el 26 de septiembre de 2025 obtuvo la naturalización mexicana.

Las investigaciones lo relacionan con una red de empresarios de origen asiático con operaciones en la zona centro de la capital, Tijuana y Cancún, a la que atribuyen tráfico de armas y de personas, además de extorsiones a comerciantes.

Al detenido le informaron sus derechos y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, que determinará su situación jurídica y continuará las investigaciones.

Artículos asegurados durante el cateo. Foto: SSPC

El cateo lo ejecutaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, según el comunicado conjunto de las cuatro dependencias, que habla de lavado de dinero, tráfico de armas y tráfico de personas.

La mención de extorsión a comerciantes es del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien agradeció la colaboración de las autoridades de la Ciudad de México y adelantó que seguirán investigando las estructuras financieras de las organizaciones criminales para quitarles capacidad de operación.

CT