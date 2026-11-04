Suspenden a 30 Funcionarios Municipales por Faltas Administrativas en Tijuana este 2026

Un total de 30 funcionario municipales de Tijuana han sido suspendidos durante 2026 por la Sindicatura Procuradora Municipal, luego de incurrir en distintas faltas administratrivas.

De acuerdo con la titular del órgano interno de control, los policías municipales predominan entre los servidores públicos sancionados, quienes no podrán desempeñarse en el servicio público durante el periodo que corresponda a su inhabilitación.

Asimismo, informó que se han recibido más de 240 quejas relacionadas con el trabajo de distintas dependencias del Ayuntamiento.

Entre las áreas con mayores señalamientos destacó la Dirección de Obra y Administración Urbana, donde las inconformidades rec urrente están relacionadas con la falta de atención a solicitudes de pavimentación, bacheo y alumbrado público.

Información Perla Velázquez

APG