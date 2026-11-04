Sociedad

Suspenden a 30 Funcionarios Municipales por Faltas Administrativas en Tijuana este 2026

La Sindicatura Procuradora recibió más de 240 quejas contra dependencias del Ayuntamiento, obras y Administración Urbana concentró señalamientos recurrentes

Suspenden a 30 Funcionarios Municipales por Faltas Administrativas en Tijuana este 2026Suspenden a 30 Funcionarios Municipales por Faltas Administrativas en Tijuana este 2026 | Foto: N+

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