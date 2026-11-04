Seguridad

Muere Presunto Agresor Tras Enfrentamiento con FESC en Zona Rural de Ensenada, BC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los elementos estatales se encuentran fuera de peligro tras recibir apoyo para su traslado

Muere Presunto Agresor Tras Enfrentamiento con FESC en Zona Rural de Ensenada, BCMuere Presunto Agresor Tras Enfrentamiento con FESC en Zona Rural de Ensenada, BC | Foto: N+

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