Muere Presunto Agresor Tras Enfrentamiento con FESC en Zona Rural de Ensenada, BC

Un presunto agresor murió y dos agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) resultaron lesionados durante un enfrentamiento armado registrado en las inmediaciones del poblado Héroes de la Independencia, en Ensenada.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este miércoles 4 de noviembre, cuando agentes estatales realizaban un operativo de seguridad entre Ojos Negros y Valle de la Trinidad, con el objetivo de localizar y capturar a presuntos generadores de violencia.

Los primeros datos indican que un sujeto abrió fuego contra los elementos, quienes repelieron la agresión. El hombre fue identificado inicialmente como Everardo ‘N’, alias ‘El Pariente’, y perdió la vida en el lugar.

Tras el enfrentamiento, se estableció coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para apoyar en el traslado de los dos agentes lesionados, quienes, de acuerdo con el reporte oficial, se encuentran fuera de peligro.

APG