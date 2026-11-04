Caen Dos Hombres con Armas, Drogas y Dinero en Efectivo en Valle de Santiago, Guanajuato

Cientos de envoltorios de droga, dinero en efectivo y armas, fue lo asegurado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en dos hechos diferentes en Valle de Santiago, Guanajuato.

Fue el secretario de Seguridad, Juan Mauro González quien informó que el hecho ocurrió en la colonia Ranchos Unidos, donde detuvieron en la calle a un hombre identificado como Juan Manuel ‘N’ con 54 bolsas con sustancia con características de cristal, equivalentes aproximadamente a 78 dosis, además de 7 mil 450 pesos en efectivo.

Minutos más tarde se logró la detención de otro hombre identificado comoManuel Serrano Vallejo, fue detenido Sebastián “N”, de 56 años. En este caso fueron asegurados un revólver calibre .38 Special, 21 cartuchos útiles, 97 bolsas con sustancia con características de cristal, 15 envoltorios con presunta cocaína y 3 mil 420 pesos en efectivo.

De igual manera destacó que las personas detenidas y todos los indicios quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que continuará con las investigaciones.