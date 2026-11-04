Seguridad

Caen Dos Hombres con Armas, Drogas y Dinero en Efectivo en Valle de Santiago, Guanajuato

En dos hechos diferentes, elementos de Seguridad del Estado realizaron los operativos

Los detenidos fueron presentados ante las autoridades correspondientes.Foto: @FSPE

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Fuerzas de Seguridad Pública del Estado aseguran armas y cientos de dosis de droga en Valle de Santiago.

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