Seguridad

Liberan a Víctima de Secuestro y Detienen a Uno tras Cateos en Santa Catarina, NL

Autoridades lograron el rescate del hombre durante un operativo en el que se realizaron siete cateos

Cateos para liberar a víctima de secuestro en Santa CatarinaLas autoridades catearon al menos 7 viviendas como parte del operativo. Foto: N+

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