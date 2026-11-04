Liberan a Víctima de Secuestro y Detienen a Uno tras Cateos en Santa Catarina, NL

Un hombre fue liberado tras un operativo encabezado por personal del Grupo Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que se desplegó en el municipio de Santa Catarina, como parte de las investigaciones por la privación ilegal de la libertad de un funcionario del Registro Civil.

Los elementos ministeriales ejecutaron órdenes de cateo de manera simultánea en 7 propiedades. Uno de los despliegues fue sobre la calle Palenque, en la colonia La Fama 2, donde los agentes intervinieron en dos inmuebles. De manera casi simultánea, las autoridades acordonaron otro sitio en la calle Jardineros, entre la avenida 1.º de Mayo y Cerro de las Mitras.

Durante las inspecciones en las fincas, los investigadores aseguraron dosis de droga e indicios diversos, entre los que destacan documentos presuntamente vinculados a la víctima. El Fiscal General, Javier Flores Saldívar confirmó la detención de una persona y la liberación de un secuestrado por el que pedían una cifra millonaria.

Hasta el momento, las autoridades se han mantenido en hermetismo, no han confirmado oficialmente la identidad de la persona detenida. La víctima se encuentra en buen estado de salud, aportando datos para continuar con la investigación.

Fuentes cercanas al caso señalaron que esta indagatoria está directamente relacionada con el operativo previo registrado el pasado 7 de octubre en la colonia Privadas del Poniente, en este mismo municipio, donde se aseguró al menor un vehículo ligado al caso.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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