Niño Muere Atropellado por Transporte Escolar en Zuazua, Nuevo León

Un menor de 1 año 8 meses de edad, identificado como Ángel Leonardo Francisco, murió después de ser atropellado por un transporte escolar que operaba de manera irregular en el municipio de General Zuazua, Nuevo León.

Los hechos se registraron en el cruce de la calle Castilla y la avenida Santa Elena, en el sector San Fernando de la colonia Valle de Santa Elena. De acuerdo con las primeras investigaciones, el pequeño salió de su domicilio de manera intempestiva para alcanzar a su hermano, quien acababa de abordar la unidad.

Sin que la madre ni la conductora se percataran de la presencia del menor cerca del vehículo, la camioneta avanzó y terminó por atropellarlo. Tras el percance, familiares trasladaron al niño al interior de su vivienda en un intento desesperado por reanimarlo.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Zuazua, quienes confirmaron el fallecimiento del menor. La conductora del vehículo, identificada como Ana Esthela, de 38 años de edad, fue detenida en el lugar por las autoridades locales para deslindar responsabilidades.

Trascendió que la unidad prestaba el servicio escolar de manera clandestina, sin contar con el registro oficial ante las autoridades de transporte. Asimismo, vecinos de la zona señalaron que la mujer ya había sido reportada en ocasiones anteriores por conducir a exceso de velocidad, usando el celular, y presuntamente, ya había atropellado a otra persona meses atrás en el sector de San Jorge.

Las autoridades estatales ya iniciaron la carpeta de investigación para determinar la situación jurídica de la conductora del transporte escolar, Ana Esthela, presunta responsable, y para deslindar responsabilidades.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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