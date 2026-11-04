Accidentes

Niño Muere Atropellado por Transporte Escolar en Zuazua, Nuevo León

El menor habría salido a alcanzar a su hermano que acababa de abordar el vehículo para ir a la escuela

Transporte escolar acordonado tras atropello de niño en ZuazuaEl área del accidente y el transporte escolar fueron acordonados para su investigación. Foto: N+

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