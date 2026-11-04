Identifican a Hombre que Murió Durante Enfrentamiento Armado en Orizaba

En Orizaba, Zahid Enrique ’N’ de 29 años, fue identificado el hombre que murió durante el enfrentamiento armado registrado en la colonia El Espinal, al norte de la ciudad.

El cuerpo permaneció más de tres semanas en calidad de desconocido en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Orizaba.

El hombre era empleado y vecino de la misma colonia, y fue reconocido legalmente por sus familiares ante la Fiscalía Regional de Orizaba, donde solicitaron la entrega de sus restos para darle sepultura.

Zahid murió el pasado 13 de octubre durante una serie de cateos en los que elementos ministeriales fueron recibidos a disparos. La agresión también dejó dos policías lesionados, uno de ellos, Juan Francisco Rueda Barrientos, quien falleció el pasado 30 de octubre tras permanecer 17 días hospitalizado.

Por estos hechos, cuatro personas fueron detenidas y vinculadas a proceso, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el ataque armado que terminó con la vida de dos personas.