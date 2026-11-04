Seguridad

Identifican a Hombre que Murió Durante Enfrentamiento Armado en Orizaba

Sus familiares acudieron ante la Fiscalía Regional para realizar el reconocimiento legal y solicitar la entrega de sus restos

Zahid Enrique, de 29 años, fue identificado tras morir en un enfrentamiento en Orizaba.Zahid Enrique, de 29 años, fue identificado tras morir en un enfrentamiento en Orizaba. Foto: Miguel Montes de Oca

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Identifican a Zahid Enrique, víctima de un enfrentamiento armado en Orizaba. Su cuerpo estuvo 3 semanas en el SEMEFO.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+