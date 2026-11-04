Alertan por Reclutamiento de Universitarios Mediante Engaños en Jalisco

Colectivos de búsqueda de Jalisco advierten que las redes criminales no solo buscan a adolescentes, sino también perfiles universitarios específicos para cubrir áreas clave dentro de su organización, utilizando plataformas laborales formales o citas bajo engaños.

La Secretaría de Inteligencia y Búsqueda ha reiterado que este modus operandi es generalizado, ya que el reclutamiento forzado se ha basado en el entorno social, la vulnerabilidad y cercanía con las víctimas.

“No solamente enfocarse al perfil de una sola profesión, hay que ver las condiciones en las que se está haciendo la oferta y la cercanía con la persona”, dijo Gabriela Vázquez de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda.

Para la base de su estructura, los reclutadores publican falsas ofertas de trabajo en redes sociales, con sueldos que rondan entre los 7 mil y 10 mil pesos semanales. Las actividades más suplantadas son:Seguridad privada y vigilancia, oficios de construcción y mantenimiento; trabajo agrícola, servicios y atención, es decir, empleados para call centers.

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Para no caer en engaños, autoridades señalan que es importante verificar la autenticidad de la empresa, no compartir datos personales ni documentos sin estar seguros de la formalidad del empleo. Así como desconfiar si piden dinero a cambio de algún trámite.

En el caso de los menores de edad, recalcan que las redes sociales y videojuegos son los principales ganchos para captar a este sector.

Al cierre de octubre de 2026, la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas reportó haber localizado con vida a 37 víctimas relacionadas de forma directa con carpetas de investigación por reclutamiento forzado.



