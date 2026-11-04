Seguridad

Alertan por Reclutamiento de Universitarios Mediante Engaños en Jalisco

Los jóvenes pueden ser enganchados con ofertas labores, igual que algunos adolescentes

celularLos jóvenes son enganchados con sueldos altos. Foto: N+

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Universitarios en riesgo: en Jalisco, criminales buscan perfiles específicos con ofertas falsas.

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