SSPC Entrega Reconocimientos a Agentes de Investigación de Sus Distintas Áreas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) entregó este miércoles reconocimientos a agentes de investigación de distintas áreas, en una ceremonia en la que su titular, Omar García Harfuch, destacó el trabajo del personal operativo y administrativo y recordó a los compañeros que perdieron la vida en el servicio.

García Harfuch dijo que en la dependencia conviven personas con 18 años o más de trayectoria y otras que se integraron hace uno o dos meses, y sostuvo que todas tienen la misma importancia. Lo mismo vale, afirmó, para quienes trabajan en áreas donde arriesgan la vida casi a diario que para quienes lo hacen en tareas administrativas o de formación, sin las cuales la Secretaría no funcionaría.

Como ejemplo de un trabajo que casi nunca se reconoce, citó al Sistema Penitenciario. Explicó que su personal participó, en el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un operativo para controlar centros penitenciarios federales y expulsar a 92 objetivos prioritarios, algunos de los cuales llevaban hasta 40 años sin ser extraditados, o entre tres y cuatro sexenios, "sólo por una cosa, por corrupción". Afirmó que no hubo una sola fuga de información y que participaron únicamente autoridades mexicanas: las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana. Añadió que ese personal trabaja a unos cuantos centímetros de personas que lo amenazan todos los días.

Mencionó también a Protección Civil, cuyo trabajo, dijo, solo se nota cuando hay desastres, aunque a diario entrega un reporte de sus actividades. Reconoció además a la maestra Marcela Figueroa, quien dirige la Academia junto con Araceli. Señaló que esa academia, aún en construcción, logró la graduación de 981 agentes después de seis años en que no ingresó un solo elemento nuevo, de modo que casi mil agentes más servirán al país.

El secretario habló de los heridos y de los ausentes. Dijo que entre los asistentes había agentes que sobrevivieron a ataques y otros que siguen en servicio pese a lesiones graves. Recordó que compañeros del UNO continuaron una misión con fracturas, lesiones y fisuras después de que cayó el helicóptero en el que viajaban, aunque podían cancelarla.

Sobre la estrategia de seguridad, García Harfuch afirmó que la presidenta Sheinbaum la dirige todos los días. A las seis de la mañana, dijo, revisa un tablero con incidencia delictiva, homicidios, delitos de alto impacto y robo de vehículo, y convoca a los gobernadores de las entidades con mayor incidencia, sin importar su partido, junto con sus fiscales, sus secretarios de seguridad y los mandos militares o navales de la zona. Aseguró que algo así no se había hecho antes y que la inteligencia y la investigación, tercer eje de la estrategia, son una ventaja para la SSPC. Dijo que, al comenzar el tercer año de la administración, la situación es muy distinta a la que encontró al recibir la Secretaría. Reconoció además la coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y un equipo más amplio en la Fiscalía General de la República, que según dijo reestructura toda su operación.

Dirigiéndose a los agentes, les recordó cuál es su misión.

"Ustedes son una línea entre la sociedad mexicana, la buena sociedad mexicana y los criminales que no tienen respeto alguno por la vida humana", dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

"Si no lo hacen ustedes, compañeras y compañeros, no lo hace nadie", agregó.

Subrayó que hay agentes con preparación para ganar entre tres y diez veces más en otro lado y que deciden permanecer en la institución, algo que calificó como una satisfacción muy personal. Informó que Figueroa organiza visitas del equipo directivo a cada área de la Secretaría para escuchar al personal de manera permanente.