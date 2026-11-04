Seguridad

SSPC Entrega Reconocimientos a Agentes de Investigación de Sus Distintas Áreas

García Harfuch recordó a quienes perdieron la vida y destacó la graduación de 981 agentes

SSPC Entrega Reconocimientos a Agentes de Investigación de Sus Distintas ÁreasEl secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Foto: SSPC

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