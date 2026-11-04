Seguridad

Persecución Termina en Choque y un Sujeto Detenido en Hermosillo

El accidente ocurrió poco antes de la media noche del martes en calles de la colonia Los Jardines, al norte de la capital de Sonora

Persecución Termina en Choque y un Sujeto Detenido en HermosilloPersecución Termina en Choque y un Sujeto Detenido en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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