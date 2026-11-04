Persecución Termina en Choque y un Sujeto Detenido en Hermosillo

La huida de tres hombres a bordo de un automóvil blanco terminó en un fuerte choque contra otro sedán, además de golpear a otro durante una persecución por parte de elementos del Ejército Mexicano durante varias calles, la noche del martes en la colonia Los Jardines, al norte de Hermosillo.



El accidente, del cual dio parte Tránsito Municipal, ocurrió poco antes de las 21:30 horas, en el cruce de López del Castillo e Ignacio Manuel Altamirano, donde después de impactar un vehículo, los sospechosos se estrellaron contra otro sedán, para que finalmente los militares les dieran alcance.



Tras el impacto, uno de los tripulantes fue asegurado por los elementos castrenses, mientras que los otros dos descendieron del automóvil y escaparon corriendo, sin que se informara sobre su localización, además de que no se ha informado sobre el motivo de la persecución.



Al sitio acudieron policías estatales y municipales para apoyar en el operativo, mientras que agentes de Tránsito realizaron el informe del choque para turnarlo al Ministerio Público, para el inicio de las investigaciones.