Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Golpes a su Pareja en Hermosillo

La mujer señaló que presuntamente el hombre la agredió con un abanico en un domicilio de la colonia Los Olivos de la capital de Sonora

Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Golpes a su Pareja en HermosilloSujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Golpes a su Pareja en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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