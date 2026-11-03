Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Golpes a su Pareja en Hermosillo

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal en distintos sectores de Hermosillo, luego de ser señalados por agredir y amenazar a familiares, en dos casos de violencia familiar registrados en las colonias Fuentes del Mezquital y Los Olivos.



El primer arresto ocurrió en las calles Olmos y Laureles Álamos, de la colonia Fuentes del Mezquital, donde fue detenido Humberto 'N', de 51 años, después de que su hermano, de 35, denunciara que lo había amenazado con un cuchillo de alrededor de 26 centímetros de largo.



En un segundo caso, registrado en el cruce de las calles Luciérnaga y Toboso Amarillo, de la colonia Los Olivos, fue arrestado Haveth André 'N', de 33 años, luego de que su pareja, de 28 años, lo señalara por agredirla física y verbalmente.



La mujer manifestó que el detenido la golpeó en la cabeza con un abanico y luego la pateó en diferentes partes del cuerpo.



Ambos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, para que respondan por los hechos que se les atribuyen.