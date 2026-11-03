Vinculan a Proceso a Tres Creadores de Contenido por Apología del Delito en Hermosillo

Tres creadores de contenido en redes sociales fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en la apología de un delito y de un vicio, al presuntamente promocionar el consumo de marihuana y derivados de cannabis a través de plataformas digitales en Hermosillo.

Los imputados fueron identificados como Azlán “N”, de 20 años, alias “El Azlán”; Julián “N”, de 29 años, alias “El Pelón Bajavión”; y Eduardo Antonio “N”, de 22 años, alias “El Doble Carne”.

La investigación se originó a partir de un video difundido el pasado 29 de agosto en la plataforma Facebook, donde exhibían y compartían cigarrillos electrónicos, extractos y cigarrillos preenrolados con la sustancia, vinculados a una presunta marca de cannabis y derivados del cáñamo, lo que derivó en una investigación por parte de las autoridades.

Este proceso judicial surge en el marco de la investigación del evento Noche Suprema, en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, el cual fue cancelado debido a la irrupción de hombres armados en las inmediaciones del recinto, donde realizaron disparos e incendiaron el ring durante la noche del viernes 28 de agosto, previo a la realización del espectáculo.

Durante la audiencia inicial, la fiscalía presentó más de 15 datos de prueba para acreditar la exaltación pública de conductas ilícitas mediante medios digitales masivos. Tras valorar los elementos, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a los tres jóvenes.

Asimismo, el juzgador les impuso como medidas cautelares la firma periódica semanal, el pago de una garantía económica, la prohibición de salir de la entidad sin autorización y la suspensión temporal de actividades de promoción relacionadas con dicha marca, mientras transcurre el procedimiento penal.