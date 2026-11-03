Seguridad

Hombre Choca Contra Patrulla Durante Persecución en Francisco I. Madero Coahuila

El conductor ingresó a un predio y abandonó una camioneta para posteriormente huir a pie

Hombre Choca Contra Patrulla Durante Persecución en Francisco I. Madero CoahuilaUna persecución policiaca se registró en Francisco I. Madero. Foto: Archivo N+

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