Hombre Choca Contra Patrulla Durante Persecución en Francisco I. Madero Coahuila

Una movilización de corporaciones de seguridad se registró en el municipio de Francisco I. Madero, luego de que el conductor de una camioneta blanca ignorara las indicaciones de los elementos policiacos y protagonizara una persecución por distintas vialidades.

La noche de este lunes, de acuerdo con los reportes, la camioneta impactó contra un vehículo que se encontraba estacionado en la colonia Linares, lo que derivó en la intervención de elementos de la Policía Civil, quienes le marcaron el alto al conductor; sin embargo, este hizo caso omiso y continuó su marcha.

Durante la persecución, el automovilista chocó contra una patrulla y siguió huyendo, por lo que los oficiales continuaron con el seguimiento de la unidad por diferentes sectores del municipio.

Finalmente, el conductor ingresó a un predio conocido como La Morita, donde abandonó la camioneta y escapó a pie en dirección a las parcelas. Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores, pero no lograron localizarlo.