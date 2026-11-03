Encuentran 130 Kilos de Metanfetamina Oculta en Semirremolque en Mazatlán, Sinaloa

Autoridades federales detuvieron a dos personas que transportaban 133 kilos de metanfetamina, distribuidos en 89 paquetes ocultos en un doble fondo del piso de un semirremolque en Mazatlán, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal libre México 15, en el tramo Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 033+450 cuando los agentes observaron que el tractocamión acoplado a un semirremolque, con placas de circulación de Texas realizó maniobras evasivas al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad.

Los elementos le marcaron el alto para efectuar una revisión de seguridad. Tras una inspección minuciosa, hallaron un doble fondo en el piso del semirremolque, donde localizaron los paquetes.

Tras el operativo dos hombres de 36 y 38 años de edad fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.