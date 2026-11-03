Seguridad

Encuentran 130 Kilos de Metanfetamina Oculta en Semirremolque en Mazatlán, Sinaloa

Autoridades federales detuvieron a dos personas que transportaban 133 kilos de droga

Encuentran 130 Kilos de Metanfetamina Oculta en Semirremolque en Mazatlán, SinaloaEncuentran 130 Kilos de Metanfetamina Oculta en Semirremolque en Mazatlán. Foto: N+

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