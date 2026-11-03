Educación

Entra en Vigor Restricción de Celulares en Escuelas de Tamaulipas; Piden Apoyo a Padres

La reforma busca reducir el uso excesivo de dispositivos móviles entre niñas, niños y adolescentes

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Reducir el uso excesivo de celulares en escuelas de Tamaulipas es el objetivo.

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