Prohíben Celulares en Escuelas de Veracruz; ¿Para Qué Niveles Aplica?

Como en el resto del país, en las escuelas de Veracruz entraron en vigor los nuevos lineamientos para el uso de dispositivos digitales. Estudiantes de nivel primaria y secundaria no podrán llevar celulares, relojes inteligentes o tabletas a las escuelas.

La medida entró en vigor este tres de noviembre y, aunque no habrá revisión de las mochilas, si se detecta un dispositivo, será retenido. Así lo informó Alejandro Correa Valdivia, director de la escuela primaria “José María Morelos".

"No va a haber como operativo de revisión, pero si detectamos que alguien los tiene, lo vamos a retener y entregar a la familia." —Alejandro Correa Valdivia

Los docentes serán los únicos que podrán llevar sus celulares; sin embargo, no podrán usarlos en clases. La estrategia aprender sin distracciones se basa en datos de la UNESCO que señalan que la presencia de un celular en clase puede afectar el desempeño aun cuando no esté en uso.

Se informó que, en caso de que se llegara a presentar una emergencia, los teléfonos del plantel son el vínculo de comunicación entre la institución educativa y los padres o madres de familia.

“En la escuela solamente si las maestras y los maestros lo tienen en la planeación didáctica es que se debiera utilizar; para cualquier otra situación de emergencia está la maestra, el maestro, el teléfono de la dirección”. —Alejandro Correa Valdivia

Esta medida se aplica a todas las escuelas públicas y particulares durante toda la jornada escolar. Por su parte, los lineamientos para la educación media superior varían, ya que cada plantel escolar tendrá la facultad de establecer sus propios acuerdos y regulaciones internas.