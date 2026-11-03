Educación

Prohíben Celulares en Escuelas de Veracruz; ¿Para Qué Niveles Aplica?

Al entrar en vigor los nuevos lineamientos para el uso de dispositivos digitales en los planteles educativos, las autoridades indicaron que solamente los profesores podrán llevarlos

Prohíben Celulares en Escuelas de Veracruz; ¿Para Qué Niveles Aplica?Los docentes serán los únicos que podrán llevar sus celulares; sin embargo, no podrán usarlos en clases. Foto: N+

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Veracruz adopta medidas para un aprendizaje sin distracciones: estudiantes no podrán llevar celulares a la escuela. ¿Crees que esto mejorará el rendimiento académico?

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