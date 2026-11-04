Balean a Pareja en un Baldío en Las Joyas en León, Guanajuato; Muere Hombre

Una pareja que caminaba por calles de la colonia Las Joyas, fue atacada a balazos por motociclistas armados, donde el hombre falleció mientras recibía atención médica y la mujer fue trasladada grave al hospital.

De acuerdo a las primeras indagatorias de las autoridades, los hechos ocurrieron en un baldío ubicado por el bulevar Balcones de las Joyas, casi esquina con la calle Marx, muy cerca del bulevar Aristóteles.

Cuando la pareja pasaba por esta zona, dos hombres a bordo de una moto comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones, lo que llamó la atención de los vecinos, quienes llamaron a los números de emergencia.

Los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes al ver a los lesionados, llamaron a los paramédicos, al mismo tiempo qué elementos de la Guardia Nacional resguardaban la zona.

Los rescatistas de inmediato brindaron atención médica, donde desafortunadamente el hombre falleció y la mujer fue estabilizada para poder ser trasladada a un hospital para que recibiera atención médica.