Seguridad

Balean a Pareja en un Baldío en Las Joyas en León, Guanajuato; Muere Hombre

La pareja regresaba a casa cuando hombres armados los balearon en un terreno abandonado. Ella está grave

La pareja fue baleada cerca de un baldío por dos hombres en una moto.Foto: N+

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Pareja baleada en un baldío. Él falleció y ella lucha por su vida en el hospital.

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