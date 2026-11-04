Salud

Vacuna Gratis contra COVID, Influenza, Sarampión y Neumococo: Así te Aplicas Dosis en la UNAM

El Megacentro de Vacunación estará en Ciudad Universitaria; la campaña contempla dosis gratuitas para estudiantes, trabajadores universitarios y público en general

Aplicación de vacunas contra influenza, COVID-19, tétanos, triple viral y neumococo para la población en general.Aplicación de vacunas contra influenza, COVID-19, tétanos, triple viral y neumococo para la población en general. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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