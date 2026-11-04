Vacuna Gratis contra COVID, Influenza, Sarampión y Neumococo: Así te Aplicas Dosis en la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pondrá en marcha una nueva jornada de vacunación gratuita para prevenir cuatro enfermedades como COVID-19, influenza, sarampión y neumococo. La iniciativa se realizará en coordinación con instituciones del sector salud y estará abierta tanto a integrantes de la comunidad universitaria como a la población en general.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director general de Atención a la Salud de la UNAM, se contará con 100 mil dosis, distribuidas en partes iguales entre los cuatro padecimientos, es decir, 25 mil vacunas para cada uno.

¿Cómo puedes aplicarte la vacuna?

Para recibir alguna de las dosis gratuitas, debes ingresar al portal de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM: salud.unam.mx/mega-centro-de-vacunacion, completar el registro y responder el cuestionario sobre tu perfil.

Posteriormente, podrás acudir al Megacentro de Vacunación, ubicado en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, del 9 al 13 de noviembre, entre las 9:00 y las 14:00 horas.

La atención se organizará en dos bloques, a las 9:00 y 11:00 horas, para agilizar la aplicación de los biológicos. También se habilitará una fila para las personas que no hayan realizado un registro previo.

Personal de enfermería del sector salud y pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM participarán en la aplicación de los biológicos.

La campaña contempla cuatro tipos de biológicos para prevenir enfermedades que pueden representar riesgos para distintos sectores de la población:

COVID-19: para reforzar la protección contra esta enfermedad.

Influenza: para prevenir complicaciones asociadas con esta infección respiratoria.

Sarampión: ante la persistencia de casos de este padecimiento en el país.

Neumococo: vacuna dirigida a personas mayores de 60 años.

FBPT