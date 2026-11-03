Salud

Anuncian Brigada de Vacunación 2026 en Nuevo León: Conoce Fechas y Lugares

Durante esta campaña de salud los ciudadanos podrán recibir dosis contra la Influeza y el COVID-19

VacunaciónEl persona anunció la campaña de vacunación 2026. Foto: Secretaría de Salud NL

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Campaña de Vacunación en Nuevo León 2026: ¿Qué Vacunas Hay y Dónde Estarán las Brigadas? | FECHAS | N+