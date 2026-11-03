Anuncian Brigada de Vacunación 2026 en Nuevo León: Conoce Fechas y Lugares

Autoridades de la Secretaría de Salud de Nuevo León llevarán a cabo una brigada de vacunación en varios centros de salud ubicados en el Área Metropolitana de Monterrey. Será durante una semana cuando los ciudadanos podrán acudir para recibir una dosis para protegerse de diversas enfermedades.

La campaña arrancó el pasado 2 de noviembre y tendrá como fin el próximo viernes 6 de noviembre. Durante estas campañas los ciudadanos podrán ser vacunados contra enfermedades como la influenza y el COVID-19.

El personal de salud informó que ambas dosis serán aplicadas en niños de 6 meses a 4 años de edad, adultos de 60 años o más, embarazadas, personal de salud y personas de 5 a 59 años con enfermedades crónicas.

Los niños de 6 meses a 5 años de edad que ya han recibido anteriormente una dosis contra la enfermedad del COVID-19, ya no será necesario volver a solicitar una vacuna nueva debido a que ya se encuentran protegidos.

Esta campaña de vacunación estará presente en todos los centros de salud presentes en los diversos municipios del estado de Nuevo León, por lo que el personal médico pidió a los ciudadanos acercarse a la clínica más cercana.

Los enfermeros y persona médico pidieron a los ciudadanos acudir lo más pronto posible a vacunarse, en especial a los grupos vulnerables, debido a que ya se aproxima la temporada invernal, momento en que los casos de influenza y COVID-19 incrementan.