El Ejercicio Sí Retrasa el Envejecimiento: Científicos Descubren la Clave que Está en los Huesos

Los geriatras coinciden en que el ejercicio es clave para mejorar la calidad de vida en la tercera edad y prevenir el deterioro. Ahora investigadores han descubierto que el efecto antienvejecimiento del ejercicio se debería a la actividad de los huesos.

Yes que los huesos no son materia inmóvil. En realidad, nuestro esqueleto se renueva y se modifica son descanso, al igual que el resto del cuerpo. Continuamente, el organismo extrae recursos depositados en ellos, como fósforo y calcio, mientras células especializadas, los osteoblastos, crean nuevas capas de tejido sólido.

Los huesos no son una estructura fija. Por el contrario, las células en estos, los osteocitos, pueden detectar fuerzas mecánicas y adaptarse a demanda física.

Ahora, científicos de la Universidad de Medicina del Sur, en Cantón, China, han descubierto que los huesos liberan proteínas antienvejecimiento cuando son sometidos a tensión mecánica. Según el estudio publicado en Cell Metabolism, las fuerzas de empuje, tracción y torsión que se producen comúnmente durante el ejercicio y y el trabajo estimulan la actividad de los osteocitos.

Cuando el cuerpo no se ejercita, se reduce a la sensibilidad de los osteocitos ante el movimiento físico. Este proceso acelera el envejecimiento sistémico en ratones.

En su estudio, los científicos probaron el proceso opuesto: aplicaron carga dinámica en la tibia de los ratones. Esta es la presión común a la que se someten los huesos en el ejercicio.

Esta acción extendió la vida de los ratones casi tres meses. Esto es el equivalente a nueve años humanos.

El estudio no solo demuestra la importancia dele ejercicio, sino que también abre la puerta para terapias novedosas para gente con problemas de movilidad. Al respecto los científicos explican:

“Este mecanismo podría, potencialmente, ser objeto de intervención para prevenir el envejecimiento, prolongar la vida saludable y ayudar a personas con movilidad reducida o que no pueden realizar ejercicio físico”.