Salud

El Ejercicio Sí Retrasa el Envejecimiento: Científicos Descubren la Clave que Está en los Huesos

Investigadores extendieron la vida de ratones el equivalente a 9 años humanos al someter sus huesos a la presión común en el ejercicio

El ejercicio si detiene el envejecimiento y la respuesta está en los huesosEl ejercicio si detiene el envejecimiento y la respuesta está en los huesos. Foto: Pexels
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