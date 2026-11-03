Salud

Detectan Casos de Varicela en Preparatoria de San Luis Río Colorado, Sonora

Autoridades escolares emitieron medidas preventivas de salud para evitar que la enfermedad se propague dentro del plantel en el municipio fronterizo

Detectan Casos de Varicela en Preparatoria de San Luis Río Colorado, SonoraDetectan Casos de Varicela en Preparatoria de San Luis Río Colorado, Sonora. Foto: Google Maps

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+