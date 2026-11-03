Detectan Casos de Varicela en Preparatoria de San Luis Río Colorado, Sonora

Tras detectarse casos de varicela en el Colegio de Bachilleres del Estado, Cobach Sonora, plantel de San Luis Río Colorado, autoridades escolares emitieron medidas preventivas de salud para evitar que se propague.



La institución solicitó en un comunicado mantener constante monitoreo en casa, observar sí los jóvenes presentan síntomas como fiebre, aparición de ampollas en la piel y, en dado caso de ser así, no enviar al alumno a clases.



También recomendaron aislamiento total en caso de un diagnóstico positivo hasta que las lesiones se hayan secado que toma alrededor de una semana, según las indicaciones médicas; además, las autoridades educativas pidieron reforzar en los salones los protocolos de higiene, como desinfectar superficies y objetos de uso común, así como ventilar el área.



Y aunado a esto, como medida preventiva sugirieron el uso del cubrebocas dentro de las aulas durante las actividades mientras se mantiene el monitoreo.



Por su parte, la Secretaría de Salud Pública estatal compartió que el distrito de salud número 6 ya investiga si se trata de un brote.