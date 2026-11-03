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De las Inferiores al Futbol Profesional: Así fue la Carrera de Jesús de Miguel

El delantero del Tenerife falleció luego de ser hospitalizado por un duro choque con el portero Jesús Owono

Jesús de Miguel utilizaba el número 9 y en el partido contra el Andorra había arrancado como suplente, pero ingresó de cambio en el minuto 58.Jesús de Miguel utilizaba el número 9 y en el partido contra el Andorra había arrancado como suplente, pero ingresó de cambio en el minuto 58. Foto: Reuters
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