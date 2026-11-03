De las Inferiores al Futbol Profesional: Así fue la Carrera de Jesús de Miguel

El futbol mundial está de luto por la trágica muerte del delantero español Jesús de Miguel luego de un encontronazo en el partido Tenerife vs FC Andorra, correspondiente a la Jornada Jornada 12 de la Segunda División del futbol de España.

Durante el encuentro jugado el lunes 2 de noviembre, el artillero recibió un rodillazo en el pecho por parte del guardameta Jesús Owono y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Esto es lo que sabemos del deportista fallecido.

Fue en el minuto 95+3 cuando el futbolista buscaba controlar una pelota larga y fue impactado por el portero Jesús Owono, del FC Andorra, cerca de la media cancha. El guardameta fue con todo a despejar el balón dividido, pero su rodilla impactó también en el pecho de Jesús de Miguel.

El artillero del Tenerife quedó tendido en el suelo y las asistencias médicas entraron de inmediato a atenderlo. Cuando se dieron cuenta de la gravedad lo sacaron en camilla y lo subieron a una ambulancia, donde sufrió un paro cardiorespiratorio y los paramédicos hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para estabilizarlo.

De manera urgente fue trasladado hasta un hospital cercano. En la cancha, el árbitro Manuel Ángel Pérez suspendió el partido en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Pero hoy el CD Tenerife confirmó el fallecimiento del delantero mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó sus condolencias a la familia, amigos y aficionados del equipo.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", informó la institución.

Jesús de Miguel Alameda era un futbolista español de 30 años de edad que nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996. Desde los 8 años de edad se formó en las categorías infantiles del Club Deportivo Elemental Lugo Fuenlabrada.A los 18 años de edad firmó con el Club Deportivo Leganés y se integró al equipo juvenil. Fue hasta el 2015 que fue llamado al Leganés B, pero no estuvo mucho tiempo y un año después regresó al Fuenlabrada.

En el 2017 jugó para el CF Internacional de Madrid en la Tercera División de España. En el 2019 pasó al Unión Adarve. Más adelante vistió los colores de otros clubes, como el Unión Adarve y el Navalcarnero o el Unionistas de Salamanca.

Básicamente, la carrera de Jesús de Miguel transcurrió entre Tercera y Segunda División, sin encontrar regularidad. En el 2023 sus goles ayudaron al CD Castellón a ascender a Segunda División. A lo largo de su carrera marcó 54 goles.

En julio del 2025 llegó al Club Deportivo Tenerife, con el que ascendió a Segunda División. Pese a un arranque prometedor, en este 2026 perdió la titularidad debido a una pubitis que lo marginó de las canchas un buen tiempo. Actualmente era suplente y solía entrar de cambio en la segunda parte de los partidos.

Apenas en el mercado de verano pasado estuvo a nada de irse al Real Zaragoza, pero el fichaje se cayó de último momento. Como si el destino le jugara una mala pasada. Quién iba a imaginar que su permanencia en el Tenerife iba a finalizar de manera trágica.

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Con información de N+