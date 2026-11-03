Lionel Messi Reacciona a la Muerte de Jesús de Miguel: 'No Hay Palabras'

El mundo del futbol está de luto tras confirmarse la triste noticia sobre el fallecimiento de Jesús de Miguel, exdelantero del Club Deportivo Tenerife. El jugador español murió este martes 3 de noviembre, a los 30 años de edad, luego de un fuerte impacto en el pecho durante el partido que enfrentaba a su equipo ante el Andorra FC en la Segunda División de España.

Aunque el primer reporte oficial del club fue que De Miguel se encontraba "estable, dentro de la gravedad", horas más tarde se confirmó su muerte mediante un comunicado. "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", se lee en el comunicado.

Luego de darse a conocer la noticia, clubes y jugadores expresaron sus condolencias, entre ellos uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos: Lionel Messi.

"No hay palabras": Lionel Messi reacciona a la muerte de Jesús de Miguel

Lionel Messi, uno de los jugadores más reconocidos a nivel mundial, utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. En una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, el argentino escribió: "No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse".

Historia de Instagram de Lionel Messi | Foto: Instagram (@leomessi)

La publicación fue un reposteo desde la cuenta oficial del Club Deportivo Tenerife, en el que aparece el futbolista Jesús de Miguel.

Además de Messi, estrellas como Mbappé, Marcelo, Pedri, Jude Bellingham y Vinicius Jr. también utilizaron sus redes sociales para lamentar la muerte del delantero español. De igual forma, clubes como el Real Madrid y Arsenal, entre otros, guardaron un minuto de silencio antes de comenzar sus entrenamientos de hoy.