Deportes

Lionel Messi Reacciona a la Muerte de Jesús de Miguel: 'No Hay Palabras'

El astro argentino utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias por le fallecimiento del futbolista español

Lionel Messi durante su despedida con la selección de ArgentinaLionel Messi durante su despedida con la selección de Argentina | Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+