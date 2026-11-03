Accidentes

Motociclista Muere al Chocar con Auto que Habría Invadido su Carril en Veracruz

El percance ocurrió debajo de un puente peatonal, a pocos metros de un hospital; autoridades intervinieron al automovilista

Motociclista fallece en Río Blanco al ser embestido por conductor ebrioMotociclista fallece en Río Blanco al ser embestido por conductor ebrio. Foto: Miguel Montes de Oca

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En Río Blanco, un motociclista pierde la vida al chocar contra un auto que circulaba en sentido contrario. Presuntamente el conductor estaba ebrio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+