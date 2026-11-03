Motociclista Muere al Chocar con Auto que Habría Invadido su Carril en Veracruz

Un trabajador identificado como Brandon “N” perdió la vida la noche de este lunes, luego que la motocicleta en la que viajaba chocara contra un automóvil particular que presuntamente circulaba en sentido contrario.

El accidente ocurrió sobre la carretera Orizaba–Tehuacán, a la altura del entronque Vicente Guerrero, debajo del puente peatonal y a escasos metros del Hospital Regional de Río Blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil habría ingresado a la vialidad en sentido contrario, impactándose contra el motociclista, quien circulaba hacia la salida del municipio de Río Blanco, el trabajador quedó tendido sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron que Brandon ya no contaba con signos vitales.

El conductor del automóvil, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, fue intervenido por las autoridades para determinar su responsabilidad en los hechos.