Accidente Deja Dos Muertos y Dos Lesionados en la Carretera Ciudad Juárez-Ahumada

La mañana de este martes, dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron lesionadas tras un accidente vial registrado sobre la carretera Ciudad Juárez-Ahumada, en el que se vieron involucrados trabajadores de la construcción y una camioneta repartidora de insumos para restaurantes.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, los trabajadores viajaban a bordo de una camioneta de redilas que remolcaba una traila, en la que transportaban material para hacer trabajos de mantenimiento frente a la Ermita de San Lorenzo.

Sin embargo, cuando circulaban por dicha carretera, una camioneta repartidora impactó la parte trasera de la traila, provocando que varios de los trabajadores salieran proyectados de la unidad y quedaran sobre la carpeta asfáltica.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, quienes se encargaron de resguardar la zona y realizar el peritaje correspondiente. También arribó una ambulancia de Rescate, cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios a los afectados. Sin embargo, confirmaron que dos de ellos ya no contaban con signos vitales.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley.

Por su parte, los dos lesionados fueron trasladados a un hospital de Ciudad Juárez para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha dado a conocer información sobre su estado de salud, mientras que el conductor de la camioneta repartidora fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional.