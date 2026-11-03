Accidentes

Accidente Deja Dos Muertos y Dos Lesionados en la Carretera Ciudad Juárez-Ahumada

Los trabajadores se dirigían a realizar labores de recarpeteo frente a la Ermita de San Lorenzo cuando fueron impactados por una camioneta repartidora

Mueren dos trabajadores en accidenteMueren dos trabajadores en accidente. Foto: N+

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Dos muertos y dos heridos tras choque entre trabajadores y camioneta repartidora.

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