Seguridad

Hombres Armados Roban Camioneta a Mujer en la Carretera México-Tuxpan

La víctima fue obligada a descender de la unidad vehicular por varios sujetos que escaparon con rumbo desconocido

Una mujer fue asaltada en la autopista México Tuxpan por cuatro hombres armados que la despojaron de su camionetaUna mujer fue asaltada en la autopista México Tuxpan por cuatro hombres armados que la despojaron de su camioneta. Foto: N+

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En la México-Tuxpan, una mujer fue asaltada por encapuchados armados que robaron su camioneta. La policía sigue en búsqueda.

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