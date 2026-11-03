Hombres Armados Roban Camioneta a Mujer en la Carretera México-Tuxpan

Una mujer que viajaba sobre la autopista México-Tuxpan fue asaltada de manera violenta por hombres armados, quienes la despojaron de sus pertenencias y de una camioneta.

Reportes policíacos refieren que los hechos ocurrieron sobre la vía mencionada a la altura de la comunidad de Palma Alta, del municipio de Tihuatlán.

La víctima manejaba una camioneta cerrada de color blanco, cuando de forma repentina fue interceptada por cuatro hombres encapuchados quienes portaban armas de fuego y la bajaron de la unidad, llevándose el vehículo con rumbo desconocido.

Corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda pero no pudieron ubicar el vehículo ni capturar al o los responsables. La agraviada tendrá que interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).