Una Mujer Permanece Grave tras Explosión de Pirotecnia en Xilitla, SLP

La Fiscalía General del Estado investiga las causas de la explosión de un puesto de venta de pirotecnia en el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, y realizará un peritaje para determinar cómo ocurrió el incidente y establecer posibles responsabilidades.

A través de un mensaje difundido en redes sociales del Ayuntamiento, el presidente municipal, Óscar Márquez, informó que las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía, que también revisará los daños ocasionados por la explosión.

El alcalde confirmó que cinco personas resultaron lesionadas. De ellas, cuatro recibieron atención médica en el Hospital Básico Comunitario de Xilitla y ya fueron dadas de alta.

En tanto, Margarita Trejo permanece hospitalizada en Ciudad Valles, donde recibe atención por las lesiones de mayor gravedad. Su estado de salud fue reportado como grave, pero estable.

Márquez señaló que mantiene comunicación con los familiares de la paciente y que les brinda apoyo económico durante este proceso.

Asimismo, aseguró que antes del incidente se realizaron supervisiones y llamados públicos para advertir sobre los riesgos relacionados con la venta y manejo de pirotecnia.