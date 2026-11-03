Sociedad

Una Mujer Permanece Grave tras Explosión de Pirotecnia en Xilitla, SLP

El presidente municipal, Óscar Márquez, informó que cuatro de las personas lesionadas recibieron atención médica en el Hospital Básico Comunitario de Xilitla y posteriormente regresaron a sus hogares

Explosión de Puesto de Pirotecnia en Xilitla Deja Cinco Personas LesionadasExplosión de Puesto de Pirotecnia en Xilitla Deja Cinco Personas Lesionadas. Foto: @MyNewsSLP

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Margarita Trejo permanece internada en el Hospital de Ciudad Valles con un estado de salud grave, pero estable. El Ayuntamiento mantiene contacto con sus familiares y brinda apoyo económico

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