Sociedad

Protección Civil Inspecciona Edificios de Ensenada Tras Sismo en Mexicali

Autoridades municipales mantienen recorridos para descartar afectaciones, hasta el momento no se reportan daños en el puerto

Protección Civil Inspecciona Edificios de Ensenada Tras Sismo en MexicaliProtección Civil Inspecciona Edificios de Ensenada Tras Sismo en Mexicali | Foto: N+

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