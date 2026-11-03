Protección Civil Inspecciona Edificios de Ensenada Tras Sismo en Mexicali

Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Ensenada realiza inspecciones en distintos inmuebles de la ciudad, luego del sismo de magnitud preliminar 4.9 registrado en la región de Mexicali, el cual fue perceptible en el municipio.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Baja California, el epicentro se ubicó a cuatro kilómetros al oeste-noroeste del Ejido Nuevo León, en Mexicali, con base en datos del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). Por su parte, el Gobierno de Ensenada informó que el movimiento tuvo su origen a 10 kilómetros al norte del Delta.

La alcaldesa Claudia Agatón Muñiz reconoció la actuación de las personas que evacuaron edificios de manera preventiva y reiteró el llamado a mantener la calma, atender las recomendaciones de Protección Civil y reportar cualquier emergencia al 911.

Aunque hasta el momento no se reportan daños, el operativo de revisión continúa. El Gobierno Municipal indicó que se mantiene atento a cualquier eventualidad para salvaguardar la integridad de las familias ensenadenses.

APG