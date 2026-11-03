Amenazas de Bomba en Vuelos Activan Alerta en Aeropuertos de Europa

Al menos siete vuelos comerciales recibieron amenazas de bomba este martes en distintos aeropuertos de Europa, lo que provocó la activación de protocolos de emergencia, revisiones de aeronaves y despliegues de equipos especializados en explosivos.

Los incidentes se registraron en Polonia, España, Bulgaria e Italia. Aunque las alertas obligaron a movilizar a cuerpos policiales y servicios de emergencia, las primeras inspecciones en Roma confirmaron que las amenazas contra dos aviones eran falsas.

En Polonia, dos aeronaves recibieron avisos sobre posibles explosivos. Uno correspondía a un vuelo de LOT que salió de Londres con destino al aeropuerto Chopin de Varsovia. El Boeing 737 MAX fue desviado al aeropuerto de Modlin, donde aterrizó con 181 personas a bordo.

Tras el aterrizaje, el avión fue trasladado a una zona designada para que los equipos especializados realizaran las inspecciones. La alerta también provocó el cierre temporal del aeropuerto de Modlin, mientras los pasajeros iniciaban el desembarque bajo supervisión de las autoridades.

El segundo caso involucró a un avión de Scandinavian Airlines (SAS), procedente de Copenhague, Dinamarca, que aterrizó sin contratiempos en el aeropuerto Chopin. Los pasajeros pudieron descender mientras los especialistas revisaban la aeronave y el equipaje.

En España, un vuelo de Ryanair que cubría la ruta Mánchester-Murcia también recibió una amenaza. La aeronave llegó al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, donde se activó un comité de crisis y se desplegaron elementos de la Policía Nacional, servicios de emergencia y especialistas TEDAX.

Los 114 pasajeros y siete integrantes de la tripulación desembarcaron para someterse a los controles correspondientes, mientras los equipos de seguridad inspeccionaban el avión.

Italia registró otras dos alertas contra aviones de Ryanair que se dirigían al aeropuerto de Fiumicino, en Roma, procedentes de Lisboa y Dublín.

Por su parte, en Bulgaria se reportaron amenazas contra otros dos vuelos que aterrizaron en Sofía, procedentes de Bérgamo, Italia, y Dublín, Irlanda. Las autoridades búlgaras desplegaron equipos especializados para revisar los aviones.

FBPT