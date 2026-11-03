Internacional

Amenazas de Bomba en Vuelos Activan Alerta en Aeropuertos de Europa

Aviones procedentes de Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Irlanda e Israel fueron inspeccionadas tras recibir avisos sobre posibles explosivos

Pasajeros esperan en una sala de embarque luego de que un avión de Wizz Air que operaba un vuelo de Londres a Sofía aterrizó por una amenaza de bomba.Pasajeros esperan en una sala de embarque luego de que un avión de Wizz Air que operaba un vuelo de Londres a Sofía aterrizó por una amenaza de bomba. Foto: AFP

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