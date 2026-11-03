Melania Trump Anuncia Reunión en la Casa Blanca con Representantes de Rusia y Ucrania

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, sostendrá un encuentro con representantes de Rusia y Ucrania el próximo jueves en la Casa Blanca, donde abordará el alto el fuego localizado que ayudó a concretar en la ciudad ucraniana de Oleshki.

De acuerdo con un comunicado de su oficina, la reunión se realizará entre enviados de dos países que permanecen en guerra y representa un momento extraordinario en la historia de Estados Unidos.

La oficina de Melania Trump señaló que la primera dama inició por cuenta propia el acercamiento entre ambas naciones y contribuyó a establecer una tregua en Oleshki y en la región de Jersón.

Se prevé que durante el encuentro también ofrezca declaraciones públicas sobre el acuerdo, considerado el alto el fuego de mayor duración y alcance desde el inicio de la guerra en 2022.

La tregua fue presentada por Moscú y Kiev como una misión humanitaria que permitió llevar ayuda a los habitantes de Oleshki, ciudad ocupada desde 2022, y evacuar a personas que necesitaban salir de la región.

Como parte de la operación, también fueron puestos a salvo alrededor de 167 civiles en localidades bajo control ucraniano, ubicadas a lo largo del río Dniéper y afectadas por ataques diarios del ejército ruso.

El Kremlin agradeció la intervención de Melania Trump, aunque señaló que por el momento no tiene planes de realizar operaciones similares en otras regiones afectadas por el conflicto.

La primera dama anunció el pasado 23 de octubre que había contribuido a concretar el alto el fuego en Oleshki, ciudad que describió como un lugar al borde del desastre debido a su ubicación en la línea del frente.

Además de este acercamiento, Melania Trump ha trabajado para facilitar el regreso de menores rusos y ucranianos que fueron separados de sus familias por la guerra.

Según datos de su oficina, alrededor de 34 niños han podido regresar a sus hogares mediante estas gestiones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió el trabajo de su esposa y se mostró abierto a la posibilidad de que participe en una eventual cumbre de paz entre Kiev y Moscú.

La reunión del jueves se realizará mientras Washington busca reactivar las negociaciones para poner fin al conflicto. Además, está prevista una nueva ronda de conversaciones técnicas entre Rusia y Ucrania para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, centrada en acuerdos de seguridad de posguerra, desescalada y ayuda humanitaria.