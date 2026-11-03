Internacional

Melania Trump Anuncia Reunión en la Casa Blanca con Representantes de Rusia y Ucrania

Se prevé que durante el encuentro también ofrezca declaraciones públicas sobre el acuerdo

Melania Trump Anuncia Reunión en la Casa Blanca con Representantes de Rusia y UcraniaMelania Trump Anuncia Reunión en la Casa Blanca con Representantes de Rusia y Ucrania. Foto: Reuters

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La primera dama de EUA facilita una tregua en Ucrania. Melania Trump se prepara para hablar sobre el acuerdo más duradero desde 2022.

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